الاعلام الامني : سقوط صاروخ في نهر دجلة ببغداد دون وقوع خسائر

2019/11/22 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، الجمعة، عن سقوط صاروخ في نهر دجلة ببغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقت "العهد نيوز " نسخة منه ان

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