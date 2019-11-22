خلية الإعلام الأمني: سقوط صاروخ مجهول المصدر في نهر دجلة ببغداد

2019/11/22 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، سقوط صاروخ في نهر دجلة ببغداد من دون وقوع خسائر.

وقال بيان مقتضب للخلية إن "صاروخا لم يحدد نوعه، سقط في نهر دجلة ببغداد، دون خسائر تذكر".

ولم يدلِ البيان بمزيد من التفاصيل.

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