نجاة شيخ عشيرة من محاولة اغتيال في ذي قار

2019/11/22 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بأن احد شيوخ العشائر في المحافظة نجا من محاولة اغتيال.

وذكر المصدر لـ "الغد برس"، أن " احد شيوخ عشائر ال مشبك نجا من محاولة اغتيال في قضاء الدواية شمال شرق محافظة ذي قار"، لافتا إلى أن " المسلحين الذين نفذوا عملية الاغتيال لاذو بالفرار إلى جهة مجهولة".

وبين المصدر، أن " التحقيقات الأولية تشير إلى وجود نزاع عشائري قديم واسفر عن تنفيذ محاولة اغتيال لشيخ العشيرة ".





وأضاف، أن" القوات الأمنية اجرت كشفا على محل الحادث لتتبع المجرمين واعتقالهم قبل تطور عملية الاغتيال إلى نزاع مسلح بين مجموعة من العشائر ".

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