وفد رفيع من الاقليم يزور بغداد غداً

2019/11/22 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يزور وفد رفيع المستوى من حكومة اقليم كردستان غدا السبت العاصمة بغداد لمناقشة مسألة النفط، والموازنة المالية للعام المقبل اضافة الى ملفات أخرى.

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