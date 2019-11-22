الاتصالات ترفع الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي نهائياً

2019/11/22 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

اعلنت وزارة الاتصالات، استحصالها الموافقات الرسمية برفع الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي نهائيا.

وذكر بيان للوزارة، تلقت "الصباح" نسخة منه، انه "تم استحصال الموافقات الرسمية الخاصة برفع الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي بشكل نهائي".

يذكر ان الحكومة العراقية ومنذ انطلاق التظاهرات قررت حجب مواقع التواصل الرئيسة المستخدمة في العراق وابرزها فيس بوك، تويتر، انستغرام، تليغرام، واتساب، بعدما اعادت خدمة الانترنت، بينما اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ان السلطات مرغمة احياناً لتقييد الانترنت عندما ترى انه يستخدم في الترويج للعنف والكراهية.

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