إنشاء 150 ألف كشك للباحثين عن العمل

2019/11/22 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / واع

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، أمس الجمعة، ان الوزارة في المراحل الأخيرة لإنشاء 150 ألف كشك للباحثين عن العمل.

وقال عبد الزمان لوكالة الأنباء العراقية "واع": إنه "انسجاماً مع مبادرة الحكومة بتنفيذ حزمة الإصلاحات، فاننا وصلنا الى المراحل الأخيرة لإنشاء المجمعات التسويقية لتوزيعها بين الباحثين عن العمل"، مشيرا الى ان "هذه المجمعات تتضمن 150 ألف كشك لـ 450 ألف باحث عن العمل بواقع ثلاثة باحثين في كل كشك".

وكان وزير العمل الدكتور باسم عبد الزمان، قال في حديث سابق ادلى به لـ"الصباح": انه وجه باعداد دراسة تهدف لتأهيل وتدريب 150 الف عاطل، مشددا على أن وزارته تعمل على تنفيذ مطالب المتظاهرين العاطلين.

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