الإعمار تنفذ مشروعين للطرق والجسور في نينوى والأنبار

2019/11/22 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / وفاء عامر

استأنفت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة مشروع انشاء الممر الثاني لطريق رمادي حديثة بطول 20 كيلومترا، كاشفة عن تحقيق نسب انجاز متقدمة بمشروع اعمار جسر الموصل الثالث ضمن جهودها الخاصة باعادة اعمار المناطق المحررة.

واوضح مصدر مسؤول في الوزارة بتصريح خاص ادلى به لـ"الصباح" ان وزارته حققت نسب انجاز متقدمة جدا بأعمال مشروع اعمار جسر الموصل الثالث في محافظة نينوى والذي تنفذه الملاكات المختصة بشركة اشور للمقاولات العامة وباشراف دائرة الطرق والجسور وهما تابعتان الى الوزارة.

واضاف: ان الجسر البالغ طوله الكلي 660 مترا وبعرض 20 مترا، بينما تصل مدة تنفيذه الى 540 يوما، وتبلغ كلفة اعماله 16 مليار دينار، مشيرا الى ان الاعمال الجارية حاليا هي صب مماشي الجسر، مؤكدا ان الانجاز يسير بوتائر متصاعدة لانجازه ضمن المدة الزمنية المحددة وبحسب المواصفات الفنية المطلوبة من قبل وزارته.



ونوه المصدر بان المشروع يعد من الجسور المهمة والحيوية كونه يربط الطريق الرئيس التجاري القادم من محافظة دهوك مروراً بجامعة الموصل من جهة اليسار الى طريق بغداد الرئيس مروراً بدورة اليرموك من جهة الساحل الايمن، فضلا عن انه يربط المناطق السكنية الكثيفة الواقعة على ضفتي النهر، كما انه يعد شرياناً حيوياً لنقل البضائع والسكان بما يعزز الحركة التجارية والاقتصادية بهذه المناطق.

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