العمل: نقوم ببناء اكشاك حديثة ستوزع على العاطلين لكن بشرط!

2019/11/22 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - اقتصاد

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، قيامها ببناء اكشاك حديثة توزع للعاطلين عن العمل.

وقالت الوزارة في بيان لها، حصلت عليه "العهد

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