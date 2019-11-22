تعرف على تشكيلة النادي الملكي لمواجهة سوسييداد غدا

2019/11/22 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - رياضة

كشف المدير الفني لفريق نادي ريال مدريد، زين الدين زيدان، اليوم الجمعة، قائمة فريقه الرسمية لمواجهة ريال سوسييداد غداً السبت ضمن منافسات

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