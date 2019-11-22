هذه عشر نقاط أساسية، عن حَراك هذا الجيل الجديد في لبنان والعراق

2019/11/22 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعد سلوم كتبْتُ في بداية عنفوان الربيع العربي عام 2011، عن الجيل الذي اكتشفناه في ضوء ثورات تونس ومصر.وبعدها كانت الموجات الاحتجاجيَّة تتكرَّر كلَّ أربع سنوات تقريبًا، أيْ مع كلِّ دورة انتخابيَّة في العراق ولبنان.في هذه الأسابيع جدَّدتُ احتفائي بهذا الجيل الجديد، الَّذي أسْقَط جميع الفَرضيَّات الشَّائعة فهو ليس جيلًا منخرطًا دون أملٍ …

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