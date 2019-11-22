سامان جميل من طريق الفلاحة الى طريق النجومية

2019/11/22 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ حسام الشاعر هويته سامان جميل هو سامان خدر جميل من مواليد نينوى/ بعشيقة 1986، فنان مطرب وعازف عود وملحن، كتب بضع اغاني وقام بتلحينها وغنائها.له هوية نقابة فنانين نينوى.نعومة اظافر الفن كان سامان في الثالث ابتدائي ويبلغ التاسعة من ربيع عمره، لأول مرة قد غنّى وغرد بحنجرته التي …

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