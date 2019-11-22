متنبئ جوي: منخفض جوي وأمطار غزيرة تتأثر بها هذه المناطق في هذا التوقيت

2019/11/22 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

أكد متنبئ جوي، اليوم الجمعة، أن توقعات أولية تشير إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي ماطر يبدأ تأثيره يوم الاربعاء المقبل على المناطق الشمالية، ويبدأ تأثيره على المناطق الوسطى والجنوبية يوم الخميس القادم.

وقال المتنبئ نائل العلي في منشور على صفحته الشخصية بـ "فيسبوك" وتابعته "الغد برس"، إن " منخفضاً جويا ماطراً يبدأ الأربعاء من المناطق الشمالية، ويستمر الخميس وصولاً إلى المناطق الوسطى والجنوبية".

وأضاف أن " تيارا علويا ضعيفا يعمل عل فعالية ضعيفة لمنخفض البحر الأحمر، متمثلا بأجواء غائمة جزئيا الى غائمة احيانا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة لتكون أكثر دفئا نهارا وبقائها بارده ليلاً، اعتباراً من يوم غد".

وأوضح " تبقى الأجواء الغائمة جزئيا خلال يوم الأحد ولا توجد أمطار".

وتابع العلي بالقول إن "اخدودا علويا ضعيفا يعمل على حالة عدم استقرار يوم الاثنين القادم، ويشمل مناطق ميسان وذي قار والبصرة بأمطار خفيفة فقط".

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