احتجاجات العراق .. 4 قتلى “الجمعة” بعد تجدد دعوات المرجعية بالكف عن القمع

2019/11/22 | 22:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد

قال مراسل “كلكامش برس” ان 4 محتجين قتلوا اليوم وأصيب العشرات بعد أن أطلقت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين وسط العاصمة، بغداد، بحسب مصدر في وزارة الصحة.

واضاف نقلا عن مصادر أمنية إن شخصين قُتلا بالذخيرة الحية، وتوفي الآخر نتيجة إصابة مباشرة في الرأس بعبوة غاز مسيل للدموع.

وفي وقت لاحق، أعلن مصدر في وزارة الصحة وفاة متظاهر رابع وارتفاع حصيلة الجرحى إلى أكثر من 70 شخصا.

وأعادت قوات الأمن العراقية فتح ميناء أم قصر بعدما فرقت بالقوة محتجين كانوا يغلقونه.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر في الميناء قولها إن العاملين تمكنوا من دخوله لأول مرة منذ أن أغلقه محتجون يوم الاثنين، لكن العمليات لم تستأنف على النحو المعتاد بعد.

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