الدفاع تعلن مواعيد استقبال المعينين من المهندسين والاختصاصات الاخرى

2019/11/22 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الدفاع اليوم الجمعة، مواعيد استقبال المعينين المهندسين والاختصاصات الأخرى في مركز تطوع بغداد،

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