2019/11/22 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يزور وفد رفيع المستوى من حكومة اقليم كردستان يوم غد السبت العاصمة بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد من إقليم كردستان يزور بغداد يوم غد السبت ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد من إقليم كردستان يزور بغداد يوم غد السبت ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).