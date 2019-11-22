مؤسس تليجرام يتهم {واتس آب} بالتجسس ويطالب المستخدمين بحذفه

2019/11/22 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} طالب "بافل دروف" مؤسس تطبيق التراسل الفوري المشفر" تليجرام"، المستخدمين، بضرورة حذف تطبيق واتس آب المملوك لشركة فيس بوك من هواتفهم الذكية، متهما إياه بأنه برنامج تجسس محتمل.

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