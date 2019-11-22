سقوط صاروخ في نهر دجلة ببغداد.. مصدر: كان يستهدف السفارة الامريكية

2019/11/22 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت خلية الاعلام الامني يوم الجمعة عن سقوط صاروخ في نهر دجلة بالعاصمة بغداد.

واشار بيان مقتضب صارد عن الخلية الى سقوط صاروخ لم يحدد نوعه حتى الآن في نهر دجلة ببغداد، دون خسائر تذكر.

الى ذلك قال مصدر امني مسؤول لشفق نيوز، ان صاروخ كاتيوشا انطلق مساء اليوم من خلف كلية السلام باتجاه المنطقة الخضراء، مضيفا انه تم اسقاطه في نهر دجلة قرب السفارة الامريكية.

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