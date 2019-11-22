المرجعية تجدد تأكيدها على سلمية التظاهرات وخلوها من العنف والتخريب

2019/11/22 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كربلاء المقدسة / الصباح

جددت المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف دعوتها للقوى السياسية للاستجابة لمطالب المحتجين لإجراء الإصلاحات في البلاد، وبينما شددت على سلمية التظاهرات والابتعاد عن العنف والتخريب، أكدت ضرورة الإسراع في إيجاد قانون الانتخابات وقانون مفوضيتها في الوصف الذي تقدم في الخطبة السابقة بما يمهد لتجاوز أزمة البلد.

وقرأ ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف، نص ما ورد من مكتب المرجع الديني الأعلى سماحة السيد علي الحسيني السيستاني في النجف الأشرف، وقال: إن "المرجعية الدينية قد أوضحت موقفها من الاحتجاجات السلمية المطالبة بالإصلاح في خطبة الجمعة الماضية من خلال عدة نقاط تضمنت (التأكيد على سلميتها وخلوها من العنف والتخريب والتشديد على حرمة الدم العراقي، وضرورة استجابة القوى السياسية للمطالب المحقة للمحتجين)، والمرجعية إذ تؤكد على ما سبق منها تشدد على ضرورة الإسراع في ايجاد قانون الانتخابات وقانون مفوضيتها في الوصف الذي تقدم في تلك الخطبة لأنهما يمهدان لتجاوز الأزمة الكبيرة التي يمر بها البلد".

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