رئيسا الجمهورية والوزراء يبحثان مع أمير قطر تعزيز العلاقات

2019/11/22 | 23:04

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بغداد / الصباح

تلقى رئيسا الجمهورية، برهم صالح، والوزراء، عادل عبد المهدي، اتصالين هاتفيين من امير دولة قطر الشقيقة، الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، تمت خلالهما مناقشة الاوضاع الراهنة، والارتقاء بالعلاقات والتعاون بين البلدين.

وذكر بيان لمكتب رئيس الجمهورية، تلقته "الصباح" ان "صالح تلقى اتصالاً هاتفياً من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أكد خلاله دعمه للعراق من أجل تجاوز التحديات الحالية، وتحقيق الإصلاح والاستقرار، مشدداً على أهمية تعزيز أواصر الأخوّة بين البلدين الشقيقين.

بدوره أبدى رئيس الجمهورية شكره و تقديره لسمو الأمير على مكالمته ومساندته العراق، مؤكداً ضرورة الارتقاء بالعلاقات والتعاون المشترك في مختلف المجالات لما فيه خير الشعبين و شعوب المنطقة.

كما تلقى رئيس الوزراء، اتصالا هاتفيا اخر من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.وذكر بيان لمكتب عبد المهدي، ان أمير دولة قطر، أكد خلال الاتصال، وقوفه مع العراق ودعمه للحكومة في مواجهة التحديات والعمل لما فيه أمن واستقرار العراق وتحقيق تطلعات الشعب العراقي .من ناحيته، اعرب رئيس مجلس الوزراء عن اعتزازه بالعلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، شاكرا موقف قطر قيادة وشعبا في مساندة العراق ودعم أمنه واستقراره.

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