نائلة الشقراوي - رمزية المكان في مجموعته القصصية( في أكل السحب)

2019/11/22 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نائلة_الشقراوي للمكان في القصة القصيرة اهميته البالغة فهو الذي يتسع لفعل الشخوص اذ من غير الممكن ان يتحرك الأبطال في الفراغ ،غير ان كاتب مجموعة في أكل السحاب جعل من الأمكنة ممتدة امتداد الفكرة التي يسعى الى تبليغها ،حتى يبدو تحديده للمكان في بعض النصوص متاهة أخرى يسقط فيها الكاتب القارئ عمدا لتمرير إيحاءاته ،ففي اقصوصة في أكل السحب نجد امكنة مختلفة لفضاء واحد(الصحراء ،السحاب) تتشابك هناك الأحداث لتكون به نقطة قو......

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