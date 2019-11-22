سمير حنا خمورو - يتعرض الأطباء لخطر الإصابة والاعتقال في التظاهرات وسط حملة قمع عنيفة من قبل قوات الأمن العراقية

2019/11/22 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_حنا_خمورو احدا لأطباء "حتى داعش لم يطلقوا النار علينا، اثناء تأدية واجبنا"ترجمة سمير حنا خمورو لمقال منشور يوم 21 تشرين الثاني في جريدة الكاريان الانكليزية الشهيرة عندما خرج المتظاهرون إلى شوارع بغداد في أوائل أكتوبر / تشرين الأول، شاهدا طبيبان عسكريان ، عباس وأحمد، أشخاصًا يتعرضون للضرب على أيدي الشرطة والجنود، وإطلاق النار عليهم بالقنابل والرصاص الحي، وضحايا الغازات الضارة المصممة لاست......

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