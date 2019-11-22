2019/11/22 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بشارة المرجعية الدينية الشيعية العليا لها دور مؤثر وأساسي في مسار الأحداث في العراق خاصة وفي العالم الإسلامي عامة .هناك عدد من المرجعيات العليا ولكن هناك مرجع أعلى واحد في العالم الإسلامي الشيعي ، وهو اليوم يتمثل بشخص علي السيستاني الإيراني الجنسية.وهو تلميذ للمرجع الأعلى السابق أبو القاسم الخوئي الإيراني الجنسية أيضاً.وتتميز المرجعية الدينية بلغتها الخاصة وأسلوبها التشريعي والفقهي الذي يختلف عن فت......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#جواد بشارة - هل ما تزال المرجعية الدينية العليا في النجف مصرة على إبقاء الطبقة السياسية ؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#جواد بشارة - هل ما تزال المرجعية الدينية العليا في النجف مصرة على إبقاء الطبقة السياسية ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).