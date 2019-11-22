الناطق باسم الداخلية يعلن اعداد المتظاهرين في المحافظات العراقية

2019/11/22 | 23:09

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بغداد اليومأعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العميد خالد المحنا، الجمعة، عن اعداد المتظاهرين واماكن تواجدهم في المحافظات، مبينا أن العدد الكلي للمتظاهرين بلغ لهذا اليوم 14600 متظاهر.

يتبع ...

بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

‏أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، سقوط صاروخ في نهر دجلة ببغداد "دون وقوع خسائر تذكر".

وقالت الخلية في بيان، إن "صاروخا لم يحدد نوعه حتى الآن، سقط في نهر دجلة ببغداد، دون خسائر تذكر".

وأشار

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر امني من داخل محافظة ديالى، اليوم الجمعة، بتجدد الاشتباك المسلحة في ناحية ابي صيدا شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم )، ان "اشتباكات مسلحة اندلعت مجدداً بين قوى عشائرية بسبب توترات خلقتها سلسلة الاغت

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