عمليات بغداد تؤكد تعرض احد منتسبيها للحرق بقنبلة

2019/11/22 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اكدت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، على تعرض احد منتسبيها الى الحرق بقنبلة مولوتوف.

وذكرت القيادة في بيان لها، حصلت عليه "العهد نيوز"،

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