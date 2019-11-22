الاستخبارات العسكرية تطيح بمسؤول الدعم اللوجستي لـ

2019/11/22 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - الانبار

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، القبض على مسؤول الدعم اللوجستي لعصابات داعش الإرهابي في مدينة الرمادي بمحافظة الانبار.

وذكرت المديرية في بيان

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