خلية الإعلام الأمني: تدمير ثلاثة انفاق في تلول الباج بصلاح الدين

2019/11/22 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الجمعة، تدمير ثلاثة انفاق لفلول داعش الإرهابي في تلال الباج بمحافظة صلاح الدين.

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