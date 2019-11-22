الدفاع تعلن مواعيد استقبال المعينين من المهندسين والاختصاصات الاخرى

2019/11/22 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الدفاع اليوم الجمعة، مواعيد استقبال المعينين المهندسين والاختصاصات الأخرى في مركز تطوع بغداد، وحسب موافقات مكتب رئيس الوزراء.

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