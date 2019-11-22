مًجدداً.. المنطقة الخضراء تتعرّض لهجومٍ بصاروخٍ يُخطئ هدفه

2019/11/22 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، الجمعة، عن سقوط صاروخٍ من طراز #كاتيوشا في #نهر_دجلة بالقرب من المنطقة الخضراء، دون وقوع إصابات.يأتي ذلك، بعد أقل من اسبوع […]

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