شاب يخاطب قتلة شقيقه الذي قتل برصاصة قناص في التظاهرات: هل فكرتم بصراخ أمي وأبي؟

2019/11/22 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى الشاب، أحمد صلاح، شقيقه عبد الله صلاح، الذي قتل برصاصة قناص في التظاهرات، بمخاطبة قاتليه بأن عبد الله كان يحب الحياة والوطن فقط.أدناه نص الرسالة عزيزي القناص أهلا بك…… هذا اخي.الضحية الذي قتلته قبل أيام معذرة ايها الحقير لا استطيع ان اعرفك عليه لان عمره هو حفنة صغيرة من السنين ولا يملك […]

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