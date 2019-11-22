كتائب حزب الله تؤكد: الشابندر محتجز لدى الامن الوطني الاماراتي ولا يمكنه الرجوع للعراق

2019/11/22 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

كشفت كتائب حزب الله، اليوم الجمعة، تفاصيل احتجاز السياسي العراقي عزت الشابندر من قبل السلطات الاماراتية.

وذكر بيان للكتائب تلقته "العهد نيوز"، إن

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