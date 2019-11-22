2019/11/22 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - منوع

كشف المتنبى، الجوي، علي الموسوي، اليوم الجمعة، موعد بدأ التقلبات الجوية او كما تسمى بـ"الحالة الجوي".

وقال الموسوي في نشرة مختصرة، خص بها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متنبئ جوي: الامطار قادمة والتقلبات الجوية تبدأ من هذا اليوم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متنبئ جوي: الامطار قادمة والتقلبات الجوية تبدأ من هذا اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).