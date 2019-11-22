الأسهم الأوروبية تنهي التعاملات على ارتفاع لكنها تُسجل خسائر أسبوعية

2019/11/22 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات ،الجمعة، حيث تلقت دعمًا من قطاع الموارد الرئيسية الذي ارتفع بنحو 1.8%، وذلك بالتزامن مع تطورات تجارية إيجابية، لكنها سجلت خسائر أسبوعية.

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