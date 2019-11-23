مقتل أربعة بالرصاص في بغداد والمنتفضون محبطون من تركيز السيستاني على قانون الانتخابات

2019/11/23 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتظاهر‭ ‬أبو‭ ‬علي‭:‬لماذا‭ ‬تراق‭ ‬الدماء‭ ‬بعد‭ ‬كل‭ ‬خطبة‭ ‬للمرجعية؟ بغداد‭- ‬الزمان‭ – ‬البصرة‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال قتل‭ ‬اربعة‭ ‬متظاهرين‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬المتواصلة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬للمطالبة‭ ‬بـ‮»‬إسقاط‭ ‬النظام‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬أبرزت‭ ‬المرجعية‭ ‬الشيعية‭ ‬العليا‭ ‬أهمية‭ ‬انجاز‭ ‬قانون‭ ‬جديد‭ ‬للانتخابات‭ ‬يراه‭ ‬المحتجون‭ ‬غير‭ ‬كافٍ‭ ‬لتلبية‭ ‬مطالبهم‭ ‬،‭ ‬وعبر‭ ‬المنتفضون‭ ‬عن‭ ‬خيبة‭ ‬املهم‭ ‬من‭ ‬تخلي‭ […]

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