القراءات العراقية الجديدة

2019/11/23 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام: تحظى‭ ‬مرجعية‭ ‬النجف‭ ‬باحترام‭ ‬من‭ ‬أطياف‭ ‬الشعب‭ ‬العراقي‭ ‬كافة،‭ ‬وكان‭ ‬المنتفضون‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬والجنوب‭ ‬يرنون‭ ‬بقلوبهم‭ ‬قبل‭ ‬عيونهم‭ ‬وأسماعهم‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬ستقوله‭ ‬المرجعية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬جمعة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كانوا‭ ‬ينزفون‭ ‬ويزداد‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬يوماً‭ ‬بعد‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وجود‭ ‬أمل‭ ‬لنهاية‭ ‬القتل‭ ‬السهل‭ ‬تحت‭ ‬اعذار‭ ‬شتى‭ ‬أبرزها،‭ ‬عدم‭ ‬معرفة‭ ‬مَن‭ ‬يطلق‭ […]

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