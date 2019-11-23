حازم أبو شنب القيادي بالمجلس الثوري لفتح لـ( الزمان):تصريحات بومبيو تشجع على التطرف و انقلاب غزة يعوق إنهاء الانقسام

2019/11/23 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ أثارت‭ ‬تصريحات‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬بومبيو‭ ‬بأن‭ ‬الاستيطان‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬عمل‭ ‬شرعي‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬غاضبة‭ ‬،‭ ‬إذ‭ ‬اعتبرته‭ ‬القيادة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬خرقا‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬وتشجيعا‭ ‬للتطرف‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬الأجواء‭ ‬المتوترة‭ ‬وقال‭ ‬السفير‭ ‬‭/‬‭ ‬حازم‭ ‬أبو‭ ‬شنب‭ ‬القيادي‭ ‬بالمجلس‭ ‬الثوري‭ ‬لحركة‭ ‬فتحفي‭ ‬حوار‭ ‬مع‭ ‬‭-‬الزمان‭-‬‭ ‬ان‭ ‬تصريح‭ ‬بومبيو‭ ‬يشجع‭ ‬على‭ ‬التطرف‭ ‬ولا‭ ‬يغير‭ ‬من‭ […]

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