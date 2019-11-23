مجلس النجف يصدر 6 قرارات اصلاحية بينها تغيير 8 مدراء

2019/11/23 | 00:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - النجف

اصدر مجلس محافظة النجف الاشرف، اليوم الجمعة، 6 قرارات اصلاحية، بينها تغيير 8 مدراء دوائر وبعض رؤساء الوحدات الادارية في المحافظة.

وقال المحافظ لؤي

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