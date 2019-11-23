الداخلية تكشف اعداد المتظاهرين واماكن تواجدهم في بغداد والمحافظات

2019/11/23 | 00:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية، العميد خالد المحنا، اليوم الجمعة، اعداد المتظاهرين واماكن تواجدهم في المحافظات، مبينا أن العدد الكلي للمتظاهرين بلغ

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