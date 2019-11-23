نتنياهو: سأقبل بحكم المحكمة في قضيتي

2019/11/23 | 00:42

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بغداد اليوم - متابعة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيقبل بحكم المحكمة في قضايا الفساد المرفوعة ضده، وذلك بعد يوم من توجيه المدعي العام تهم الاحتيال والارتشاء وخيانة الأمانة إليه.

وقال نتنياهو في كلمة مصورة له، اليوم الجمعة، ردا على توجيه التهم إليه: "أود أن أكون واضحا بأن هذه القضية ستحسم نهائيا في المحكمة".

وأضاف: "نحن سنقبل بقرار المحكمة، بلا شك...



ونحن سنعمل دائما، من البداية إلى النهاية، بالتطابق مع حكم القانون".

ولفتت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن نتنياهو خفف من حدة لهجته في ما يتعلق بتوجيه التهم إليه، علما بأنه في تصريحاته الأولى بعد توجيه الاتهام رسميا، رفض لوائح الاتهام بحقه، واصفا ذلك بـ "محالة الانقلاب" عليه.

ويأتي ذلك وسط دعوات معارضي نتنياهو، وعلى رأسهم تحالف "أزرق أبيض" بقيادة بيني غانتس، لتركه مناصبه الوزارية الأربعة، فيما طالبه حزب "العمل – غيشر" بتقديم الاستقالة من منصب رئيس الوزراء.

بغداد اليوم-متابعة

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، الجمعة (22 تشرين الثاني، 2019) إلقاء القبض على 100 ممن وصفهم بـ"رؤوس الشغب".

وعلى هامش تفقده لسجن إيفين والمعتقلين إثر أعمال الشغب الأخيرة، قال غلام حسين إسماعيلي &q

بغداد اليوم - متابعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه يريد محاكمة في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم البيت الأبيض هوغان ج

بغداد اليوم- متابعة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن انتشار الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى في أنحاء مختلفة من الكوكب إثر انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ يعد تهديدا يزيد التوتر في العالم.

وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، إن "

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