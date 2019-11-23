مصر تظفر بكأس الامم الافريقية دون 23 عاما

2019/11/23 | 00:43

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توج المنتخب المصري، اليوم السبت، بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية دون 23 عاما، بفوزه في المباراة النهائية على نظيره منتخب ساحل العاج

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