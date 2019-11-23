غدا.. وفد كردي في بغداد للقاء عبد المهدي

2019/11/23 | 00:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - كردستان العراق

يزور وفد كردي، اليوم السبت، العاصمة بغداد لمناقشة مسألة النفط، والموازنة المالية للعام المقبل اضافة الى ملفات اخرى.

وذكر مصدر سياسي لـ"العهد

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