بالفيديو..تجدد الاشتباكات العشائرية في ناحية ابي صيدا شمال شرقي ديالى

2019/11/23 | 00:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم، بتجدد الاشتباكات العشائرية في ناحية ابي صيدا شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ناحية ابي صيدا شمال شرقي ديالى شهدت تجدد الاشتباكات المسلحة بين مجاميع من العشائر على اثر خلافات".

واضاف ان"الاشتباكات استخدت فيها مختلف الاسلحة"، لافتا الى ان المعلومات الاولية تشير الى عدم وقوع ضحايا حتى الآن".

وتشهد ناحية ابي صيدا نزاعات مسلحة بين الحين والآخر.

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