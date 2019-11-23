نائب: لا حصانة للمسؤولين أمام قانون من أين لك هذا؟

2019/11/23 | 01:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

أفاد النائب عن ائتلاف النصر علاء الدلفي، أمس الجمعة، بأن قانون «من اين لك هذا» سيشمل الجميع سواء الموجودين في السلطة أم من اصبحوا خارجها، لافتا الى ان المسؤولين لن تكون لهم حصانة امام هذا القانون وستتم مساءلتهم من قبل القضاء والنزاهة عما يمتلكونه.

وقال الدلفي، في تصريح صحفي: ان «قانون من اين لك هذا سيحارب الكثير من حالات الفساد التي استمرت منذ 2003 والى يومنا هذا، ويعد رصاصة الرحمة في جسد الكثير من السياسيين والوزراء والمدراء العامين»، مؤكداً ان «البرلمان عازم على تشريع جميع القوانين التي تقضي على الفساد والمفسدين، ليتم استرجاع الأموال التي قاموا بسرقتها واعادتها الى الدولة».

وأضاف الدلفي ان «قانون من اين لك هذا، لن يبقي أي حصانة للمسؤولين، وسيشمل الكبير والصغير في الدولة، وسيجعل العراق على المسار الصحيح للحفاظ على المال العام وسيمنح القضاء مساحة أوسع لاصدار الاحكام بحق المفسدين»، مبيناً ان «القضاء والنزاهة هما المسؤولان عن تنفيذ هذا القانون، حيث لن تتم إحالة الملفات من قبل البرلمان، اذ سيتم حصر ملفات (من اين لك هذا) بالجهات المذكورة لتشمل الجميع من دون

استثناء».

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