سيئول وطوكيو تجددان اتفاق تبادل المعلومات الاستخباراتية

2019/11/23 | 01:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

عدلت كوريا الجنوبي، اليوم السبت، التخلي عن اتفاق تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان.

وجاء اعلان سيئول قبل ساعات من تاريخ انتهاء مفعول الاتفاق

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