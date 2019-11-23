الاسماعيلي المصري وبيرسبوليس الايراني يرفضان انضمام رسن وهمام لصفوف الاسود في خليجي 24

2019/11/23 | 01:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز رياضة

كشف مصدر رياضي، اليوم الجمعة، عن رفض ناديي بيرسبوليس الإيراني والإسماعيلي المصري، انضمام اللاعبين بشار رسن وهمام طارق إلى المنتخب الوطني العراقي في

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