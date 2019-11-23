السجن 19 عاما لموظف سابق في CIA بتهمة التجسس لصالح الصين

2019/11/23 | 01:43

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بغداد اليوم - متابعة

أصدرت محكمة أمريكية في ولاية فرجينيا حكما بالسجن 19 عاما بحق موظف سابق في وكالة الاستخبارات المر...





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