الاردن: لا ضرائب جديدة في موازنة 2020

2019/11/23 | 01:45

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العهد نيوز - متابعة

قال وزير المالية الأردني، محمد العسعس، امس الجمعة، إن "المملكة لن تفرض ضرائب جديدة في الميزانية المقترحة لعام 2020 لكنها ستبحث عن

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