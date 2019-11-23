2019/11/23 | 01:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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العهد نيوز - متابعة
قال وزير المالية الأردني، محمد العسعس، امس الجمعة، إن "المملكة لن تفرض ضرائب جديدة في الميزانية المقترحة لعام 2020 لكنها ستبحث عن
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاردن: لا ضرائب جديدة في موازنة 2020) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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