شهود عيان لـ

2019/11/23 | 01:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - ديالى

ذكر شهود عيان لوكالة "العهد نيوز"، اليوم السبت، ان "مواجهات مسلحة تجري الان في ناحية ابي صيدا بين بعض العشائر والتي بدأت،

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