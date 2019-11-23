2019/11/23 | 01:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت كانت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة، لوحةً تشكيلية من الجمال والفنّ والمشاعر الطيبة.خفقَ قلبُ كلّ مواطن مصري، مع مراسم الاستقبال الأسطوري المُبهج، المرسوم بريشة فنان، الذي استقبلت به دولةُ الإمارات العربية المتحدة رئيسَ دولة مصرَ العظيم، المشير عبد الفتاح السيسي.خفقت قلوبنا ونحن نشاهد علمَ مصرَ الجميل يرتسمُ في سماء الإمارات خفاّقًا في لوحة تشكيلية بديعة صنعتها ال......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فاطمة ناعوت - -وسام زايد- على صدر كل مصريّ) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#فاطمة ناعوت - -وسام زايد- على صدر كل مصريّ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).