عباس علي العلي - التسويف ومخاطر الإنزلاق نحو العنف المتبادل

2019/11/23 | 01:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي التسويف ومخاطر الإنزلاق نحو العنففي مثل الأزمة السياسية والأجتماعية والأقتصادية التي يمر بها العراق الآن لا بد من إدارة وإرادة سياسية مسئولة تتولى زمام قيادة هذه المرحلة والعبور إلى الشاطئ الأخر بأقل ما يمكن من الخسائر، فليس من مصلحة أحد (من غير الفاسدين والذين لا يحملون النفس الوطني وروح التحضر والإنسانية) أن ينزلق الوضع العام نحو العنف والعنف المتبادل، لكن وقائع الأرض تشير إلى أن غال......

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