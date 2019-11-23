تاج السر عثمان - كما طائر الفينيق تتجدد الثورات في المنطقة العربية

2019/11/23 | 01:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تاج_السر_عثمان كما طائر الفينيق تنبعث الثورات في المنطقة العربية، فقد تزامن مع الثورة السودانية نهوض الحركة الجماهيرية التى تصاعدت منذ انفجارالثورات في المنطقة العربية : تونس ، مصر، اليمن ، سوريا، ليبيا، والتي امتدت حاليا لتشمل : الجزائر، العراق ، لبنان ، وايران ، وامتداداتها في العالم كما في : حركة " السترات الصفراء" في فرنسا ، والاكوادور وشيلي ..الخ ، التي قامت احتجاجا علي السياسات الاقتصادية التي قامت علي......

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